Vídeos mostram como coronavírus se espalha entre as pessoas, assista

Vídeos feitos pela empresa de software MSC mostram como o novo coronavírus pode se espalhar em interações sociais do dia a dia. Com simulações feitas no computador ilustram a disseminação, por exemplo, no transporte público.

Os vídeos mostram a importância de cobrir a boca ao tossir ou espirrar para conter a propagação do coronavírus. As simulações também mostram como o uso de máscaras pode reduzir o contágio.

Julian Tang, médico da Universidade de Leicester, disse à BBC que as gotículas que contêm o vírus não viajam tão longe quanto as que são propelidas na tosse ou no espirro. Nesses casos, elas podem alcançar distâncias de até 6,7 metros. “Ainda assim, as gotículas podem viajar longe o suficiente para infectar uma pessoa à sua frente ou pessoa com a qual você conversa”, disse.

Médicos, pesquisadores e governos do mundo todo recomendam lavar constantemente as mãos, usar máscaras e evitar tocar o próprio rosto para não ser contagiado pelo novo coronavírus. O tempo que passamos interagindo com pessoas contagiadas também é importante. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o ideal é manter-se dois metros de distância ou limitar o tempo de permanência no mesmo recinto a apenas 15 minutos.

Veja os vídeos da MSC a seguir

Simulação de espirro no transporte público

Simulações de espirros

Simulação de espirro com o uso de máscara

Por Lucas Agrela