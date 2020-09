Vingadores do Brega lançam novo CD promocional

Vingadores do Brega, os heróis paraenses, lançaram o novo CD promocional do grupo, neste sábado, 19, nas plataformas digitais e no canal do Youtube da banda. Com o título “CD ao vivo volume 3”, a banda mesclou clássicos do brega paraense com o rock nacional e internacional, para fortalecer o estilo “BregaRock”, estilo musical que os músicos plantam.

Com 30 músicas, O CD foi gravado ao vivo, depois de quase um ano sem gravar disco, e traz três canções inéditas “Menina Maluquinha, Miss vitamina e riscando o salão”. Com a experiência do técnico de gravação e masterização, Milton Cézar, do Estúdio Canal 8, as músicas prometem cair no gosto do povo. “O CD está muito envolvente, sempre com a pitada da saxofonada e com a marca dos Vingadores do Brega, que é uma marca um pouco mais quente e acelerada”, disse o cavaleiro das trevas, o Batman.

Para o Venom, baixista da banda, o novo disco é como o nascimento de um filho. “Esperamos muito e pensamos em todos os detalhes com muito carinho. É muito gratificante ver o resultado final e estamos ansiosos para ver o grau de aceitação do público”, disse o músico. Incansáveis, os Vingadores do Brega se preparam para a gravação do novo vídeo clipe, da música “Menina maluquinha”, que começam a gravar na próxima semana.

Por: Rosiane Rodrigues