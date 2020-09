Vira-lata caramelo ‘anuncia’ chegada da nota de R$ 200 em campanha do BC; Assista

Brasileiros pediam que o animal fosse o escolhido para estampar a nova cédula, que traz a imagem do lobo-guará.

Milhares de brasileiros fizeram campanha nas redes sociais para que o vira-lata caramelo fosse o animal escolhido para estampar a nova cédula de R$ 200, apresentada na última quarta-feira (2) pelo Banco Central (BC). O lobo-guará, no entanto, ganhou a disputa e está retratado nas notas.

Mas o vira-lata que ganhou os corações do público não foi esquecido: o animalzinho foi escolhido para “anunciar” a chegada da nova nota nas redes do BC. Na peça publicitária, o vira-lata “pede” para que a população receba “com muito carinho o ‘caramelo do cerrado'”.

O vídeo também apresenta características de segurança da nova nota, como marca d’água, número que muda de cor, alto-relevo e número escondido.

O Banco Central colocou em circulação a nova cédula de R$ 200 nesta quarta-feira (2), com a imagem do lobo-guará nas cores cinza e marrom. Serão produzidas 450 milhões de unidades da nota este ano, que se junta a outras seis em uso no país.

Campanha

Em julho, após o anúncio de lançamento da nota pelo Banco Central, a cédula foi um dos assuntos mais compartilhados nas redes sociais no Brasil. Pedidos pelo popular cão vira-lata caramelo, obviamente, estiveram entre os memes mais vistos na internet.

O deputado federal Fred Costa (Patriotas-MG) também organizou uma campanha para o cão estampar nota de R$ 200. Além de um abaixo-assinado digital, ele levou o pedido da população diretamente ao parlamento no final de julho.

Na época, segundo o deputado, o Banco Central havia prometido estudar ações contra os maus-tratos de animais e em comemoração ao vira-lata caramelo.