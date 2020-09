Vitão entra na Dança dos Famosos no lugar de Henri Castelli

Vitão é o sexto participante a integrar o grupo dos homens na Dança dos Famosos, quadro do Domingão do Faustão. O cantor ficou no lugar de Henri Castelli já, que por recomendação médica não poderá mais participar da competição.

Segundo o jornal Extra, o nome do namorado de Luísa Sonza já era cotado desde o início da escalação do elenco para o quadro. O cantor de 21 anos não tem saído dos noticiários desde que ele e a ex de Whindersson Nunes assumiram publicamente o namoro, depois de meses de especulações e suspense.