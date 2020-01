Vítima beija réu condenado por tentar matá-la com 5 tiros

Na última terça-feira (28), agremiações de funcionários dos Correios anunciaram que planejam uma paralisação nacional para o dia 18 de março. Essa seria a data inicial de uma greve da categoria. A medida seria uma retaliação por uma decisão tomada pelo ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF).

A Federação dos Sindicatos dos Trabalhadores dos Correios (Findect) e a Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de Correios (Fenect) foram responsáveis pelo comunicado.

Na última quinta-feira (23), Fux suspendeu os efeitos de decisão do Tribunal Superior do Trabalho (TST) sobre o plano de saúde, que era favorável aos funcionários dos Correios.

– Diante do descumprimento do acordo coletivo e do reajuste imposto pelo STF de quase 100%, os trabalhadores dos Correios deliberaram hoje por uma greve a ser construída nacionalmente – aponta o comunicado das federações.

VAI E VEM JUDICIAL

Em outubro, o TST decidiu que os Correios pagariam 70% do valor do plano de saúde, enquanto os titulares pagariam 30%. No mês seguinte, o ministro Dias Toffoli, do STF, deu liminar suspendendo decisão do TST e determinando a coparticipação de 50% no plano de saúde.

Na última semana, o TST decidiu, por meio de liminar, suspender os efeitos de um ato administrativo dos Correios (motivado pela liminar de Toffoli) e voltar à divisão inicial, de 70% para a empresa e 30% para os funcionários.

O julgamento dos embargos de declaração do dissídio coletivo deve acontecer no dia 17 de fevereiro, no TST, em Brasília.