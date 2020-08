VMA: Any Gabrielly, do Now United, é primeira brasileira a concorrer na premiação da MTV: “Meu sonho “

A cantora e dançarina concorrerá na categoria Best Group (melhor grupo) contra o BTS

A MTV apresentou nesta segunda, 24, uma nova categoria para os Video Music Awards (VMAs) de 2020: Best Group, ou melhor grupo. Concorrem pelo troféu 10 equipes, incluindo Now United. Any Gabrielly, brasileira integrante do conjunto pop, é a primeira artista do Brasil a concorrer à premiação.

Para Rolling Stone Brasil, Any – que só tem 17 anos – demonstrou a emoção de participar da premiação: “É, literalmente, a realização de um sonho. Desde pequena vejo as performances icônicas que são características dessa premiação, e sempre tive o sonho de estar lá, ser indicada, participar de alguma forma. Então, esse momento é muito importante para minha vida, para minha carreira. Eu só sei agradecer por isso.”

A cantora (que também dublou Moana na animação da Disney) é o “pedacinho brasileiro” do Now United, grupo criado por Simon Fuller. São, ao todo, 14 talentos, cada um de um país. Num crescimento astronômico, o grupo de 2017 galgou a internet – e igualou-se, nas paradas, ao chartbreaker BTS.

Competindo com o Now United está BTS. Os dois grupos pop têm uma rixa entre fãs – e, logo após o anúncio da categoria extra, o nome das duas equipes e “VMA” estavam entre os mais comentados do Twitter.

Foi uma boa estratégia para MTV: em 2019, os VMAs foram duramente criticados por criar uma categoria exclusiva para música coreana, e excluir os grupos de categorias pop no geral. Este ano, além do BTS, concorrem para Best Group os k-popers Monsta X e Blackpink. Entre os ocidentais, estão 5 Seconds of Summer, Twenty One Pilots, The 1975, Chloe x Halle, CNCO e Little Mix.

Os VMAs de 2020 serão entregues no domingo, 30, às 21h (Brasília). O evento será transmitido pelaMTV Brasilao vivo. Para votar, é só ir ao Instagram da MTV (@mtv).