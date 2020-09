“E, havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior, e lhes segurou os pés no tronco. E, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam” (Atos 16:23-25).

Se você vier a Jesus, você não ficará, necessariamente, livre do cárcere. Ao menos fisicamente. Mas você ficará livre da prisão e da opressão do cárcere. Em outras palavras, com Jesus, mesmo no cárcere, seja ele o que for, você consegue se sentir livre. Até porque, o cárcere é do corpo, mas não da alma daquele que vem a Jesus. E, aí, você consegue ânimo e disposição até para cantar, como fizeram Paulo e Silas.

Quem vem a Jesus não é movido pelas circunstâncias. Pode até sentir o impacto do vento soprando contra, contudo, a certeza de que “todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus” (Romanos 8:28) o robustece e, ainda que caia, não permanecerá prostrado, mas levantar-se-á e seguirá olhando para Aquele que diz: “Não temas, porque eu sou contigo; não te assombres, porque eu sou teu Deus; eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça” (Isaías 41:10).

Quem vem a Jesus não vive de teimoso, mas vive pela fé. E, pela fé, desamedronta-se da morte porque sabe que nem esta o “separará do amor de Deus” (Romanos 8:39).

Quem vem a Jesus quer que outros venham a Ele também, não por proselitismo, mas por solidariedade, por altruísmo, por amor ao próximo e para que todos os dias, cada vez mais pessoas experimentem a leveza, a paz interior e a alegria que são naturais àqueles que vêm a Jesus.

São de Jesus as palavras: “Vinde a mim todos vós que estais cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei” (Mateus 11:28).

Então, concluo com uma pergunta:

Você não quer vir a Jesus?