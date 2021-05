Volante é suspenso e vai desfalcar a Tuna no jogo de volta contra o Remo pela semifinal do Parazão

Wellington Pará recebeu o gancho de 30 dias por danificar placa de publicidade na partida contra o Castanhal

O volante da Tuna, Wellington Pará, foi suspenso pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Pará (TJD-PA) por 30 dias e não poderá atuar no jogo de volta da semifinal contra o Remo, na noite desta quarta-feira, no Banpará Baenão. A sentença foi divulgada nesta terça-feira pelo TJD-PA.

O jogador foi punido por danificar uma placa de publicidade no jogo entre Castanhal e Tuna, realizado no dia 10 de março, no Marximino Porpino, pela terceira rodada do Parazão. Além da suspensão, o atleta ainda foi multado no valor de R$ 200,00. A decisão foi unânime da 1ª Comissão Disciplina do TJD.

Com isso, o técnico Robson Melo vai ter um desfalque importante no confronto que vai decidir uma vaga na final do Campeonato Paraense.