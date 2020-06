Volante ex-Remo encerra a carreira durante culto para virar pastor

A ansiedade para o retorno ao futebol mexe com vários jogadores pelo Brasil, mas para o volante Nata, ex-Remo, a paralisação no esporte pela pandemia, também serviu para que ele tomasse a decisão de encerrar a carreira durante um culto, para se tornar pastor.

Aos 35 anos, Nata decidiu tomar um novo rumo e largou o futebol. Com contrato até o fim da temporada com a Inter de Limeira-SP, o ex-jogador falou do fim da carreira e do que sentiu para tomar a decisão ao Globo Esporte Campinas e Região.

“Sou cristão há 16 anos e creio que Deus me chamou para isso. Há alguns anos eu vinha amadurecendo isso. Então, Deus falou comigo, e eu decidi parar, seguir a vida eclesiástica. Sou evangelista na igreja, onde congrego, tenho essa vontade de virar pastor. Então tomei essa decisão de deixar o futebol”, disse.

Nata abriu mão de atuar pela equipe do interior de São Paulo (SP) e ainda dar seguimento na carreira, porém o sonho de criança já foi realizado e por isso decidiu parar.

“Tinha contrato com a Inter até o fim do ano, e a possibilidade de dar continuidade depois, mas abri mão de tudo isso porque aquilo que eu creio, que eu prego, vejo como algo mais importante que o futebol, que foi o meu sonho de criança”, finalizou. Nesta temporada Nata atuou apenas três vezes com a camisa da Inter.

REMO

O jogador atuou pelo Remo em 2013 e chegou ao Leão a pedido do técnico Flávio Araújo “O Rei do Acesso”. Pela equipe azulina foram apenas seis partidas, sem conquistas e o Remo acabou ficando sem calendário na temporada.

Além do Leão, Nata passou pelo Guarani-SP, Cabofriense-RJ, São Raimundo-PA, Treze-PB, América-RN, São Paulo-RS, Botafogo-PB, ASA-AL, Operário-PR e Juventus-SP.

Por Fabio Will