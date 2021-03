Volante ex-Vasco é apresentado pelo Paysandu e afirma: ‘Vai ser um ano de muito sucesso’

Bruno Paulista veio para o time bicolor com o desafio de melhorar a carreira

O volante Bruno Paulista foi apresentado nesta quinta-feira (25) pelo Paysandu. A dúvida quando ao jogador é se ele vai poder corresponder da maneira que a torcida espera, já que há um histórico de lesões. Bruno falou sobre o assunto no início da coletiva.

“Infelizmente, tive lesões que me atrapalharam. Hoje tô 100% curado. Aceitei o desafio do Paysandu porque tenho certeza que vai ser sucesso. Aceitei o desafio porque acho que vou ter uma sequência boa. Tive poucos jogos ano passado. Quem escolheu o Paysandu fui eu. O momento pedia um clube como o Paysandu. Eu não pude recusar porque é um time muito grande. Estou aqui muito feliz. E não tenho nada que reclamar, só agradecer aos que me receberam, o staff do clube. Vai ser um ano de muito sucesso”, afirmou.

Bruno Paulista jogou no Sporting-POR em 2015, após ser revelado no Bahia. Ele também foi treinado por Jorge Jesus, técnico campeão da Libertadores pelo Flamengo em 2019. Depois, passou pelo Vasco e Londrina.

“Fui a maior venda do Bahia e quando apareceu a oportunidade do Sporting. Depois fiquei sabendo que quem pediu minha contratação foi o Jorge Jesus. Sou muito glorificado por ter sido treinado por ele”, disse.

No Paysandu, Bruno terá uma intensa concorrência. O time bicolor conta com Bruno e mais sete volantes. São eles: Adriel, Fernando Portel, Denilson, que é zagueiro de origem e atua na posição, Elyeser, Ratinho, Jhonnatan e Paulinho.

“É muito bom ter peças de reposição. É uma briga normal, muito boa. Isso cabe ao treinador, mas sou primeiro volante, de bom passe e arrisco muito de fora da área”, afirmou.