Wajngarten fará novo exame para saber se ainda tem Covid

O secretário de Comunicação do governo federal, Fabio Wajngarten, fará nesta terça-feira (24) um novo exame para saber se ainda está com o coronavírus. Wajngarten foi o primeiro integrante do governo a receber o diagnóstico, após retornar de viagem aos EUA com o presidente Jair Bolsonaro.

Em entrevista ao deputado federal Eduardo Bolsonaro, o secretário declarou que “está pronto para fazer o teste amanhã” para ver se está “livre do vírus. Nesta quarta-feira (25), ele completa 14 dias de quarentena.

Ele também disse que sintomas “são mais leves que uma gripe”, mas que também sente “pressão no pulmão que não existe na gripe”.

– É mais leve que uma gripe, mas você tem uma pressão no pulmão que uma gripe não dá. Eu não sou fumante, faço esporte, e, de fato, o vírus dá uma fragilizada na capacidade pulmonar. Longe de eu ter falta de ar, não tive nada disso – observou.

O secretário relatou também que, neste período, ficou dois dias sem sintomas e de quatro a cinco dias com fraqueza, dor no corpo e peso na respiração.

Wjangarten está em isolamento total em seu quarto, no apartamento onde mora, em São Paulo.