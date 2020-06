Pelo Twitter, o especialista em Direito, Dário Júnior, explicou que o ex-ministro da Educação Abraham Weintraub não corre risco de ser explulso dos Estados Unidos por ter usado seu passaporte de ministro. Weintraub se mudou do Brasil, após deixar a pasta, para assumir a diretoria do Banco Mundial.

– Ex-ministro Weintraub não corre risco de ser expulso dos EUA por ter “burlado” restrições de entrada de brasileiros usando passaporte de ministro. Para os EUA importa é se na hora que entrou lá estava na cargo. Outra coisa: ele está em transição para o Banco Mundial. Tudo certo! Valeu!

A exoneração de Weintraub foi publicada, no sábado (20), em uma edição extra do Diário Oficial da União depois que ele já estava em território americano. Dário ainda criticou alguns opositores de Bolsonaro e do ex-ministro.

– Garantistas viram punitivistas ferrenhos dependendo da situação e de quem seja a vítima da arbitrariedade. Já estão falando em pedir a extradição do ex-ministro da Educação. Mais uma vez vão chorar em posição fetal, pois o homem agora terá imunidade diplomática pela ONU – concluiu Dário.