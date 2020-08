Wesley Safadão está com covid-19 e adia live do fim de semana

Wesley Safadão está com covid-19. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do cantor.

De acordo com comunicado, o músico passa bem e está assintomático. Ele ainda passará por uma contra prova do exame em Fortaleza.

Por conta do resultado, a live que estava marcada para amanhã com a dupla sertaneja Bruno & Marrone foi adiada para o dia 19 de setembro.

Nas redes sociais, Wesley Safadão comentou o resultado do exame com os fãs.

“Essa notícia me pegou e pegou a todos de surpresa, até porque eu estou me sentindo super bem. Ontem eu fiz o exame do teste do covid-19. Hoje eu tinha programa do Faustão, amanhã eu tinha a live e eu fiz o teste seguindo todos os protocolos. O teste saiu agora pouco e eu estou positivo. Graças a Deus eu estou me sentindo super bem, estou assintomático total, e que assim seja”, afirmou o cantor.