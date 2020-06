WhatsApp apresenta erro e deixa de mostrar status ‘online’ e ‘digitando’

O WhatsApp apresentou um erro nesta sexta-feira (19) e deixou de mostrar os status dos usuários. Ao entrar em qualquer conversa, as informações exibidas logo abaixo do nome do contato, como “online”, “visto por último em”, “digitando” e “gravando áudio” não aparecem, deixando muitos usuários confusos.

O erro, no entanto, não afetou a marca dupla azul, que demonstra que o contato recebeu e leu a mensagem enviada.

Nas redes sociais, pessoas relatam que tentaram desinstalar o app para tentar corrigir o problema. Porém, de acordo com o site WABetaInfo, a recomendação é que isso não seja feito, pois não será possível fazer um novo login no app após a instalação.

Segundo o site DownDetector, 49% dos usuários enfrentaram uma falha geral do aplicativo e outros 38% estão com problemas de acesso. Países na Europa concentram o maior número de relatos da falha, mas há registros também na Índia, nos Estado Unidos, no México, além do Brasil.

Erro atingiu alguns dos principais públicos do aplicativo

Muitas pessoas também enfrentam dificuldades para alterar as configurações de privacidade do WhatsApp. Qualquer tentativa de ajuste tem como resposta uma mensagem automática que informa que ocorreu uma falha e orienta que seja feita uma nova tentativa mais tarde.