WhatsApp permite envio de dinheiro pelo app no Brasil

Os brasileiros poderão enviar dinheiro agora via WhatsApp. Foi o que informou o executivo-chefe do Facebook, Mark Zuckerberg, nesta segunda-feira (15), em seu perfil nas redes sociais.

– Hoje estamos começando a lançar pagamentos para pessoas que usam o WhatsApp no Brasil. Estamos facilitando o envio e o recebimento de dinheiro como o compartilhamento de fotos – informou.

Segundo o chefe da marca, que também administra o aplicativo WhatsApp, pequenas empresas também poderão fazer vendas diretamente pelo mecanismo Facebook Pay.

No Brasil, a parceria será feita com o Banco do Brasil, Nubank, Sicredi e Cielo, ainda de acordo com Zuckerberg.

– O Brasil é o primeiro país em que estamos lançando amplamente pagamentos no WhatsApp – disse.