WhatsApp prepara opção de uso simultâneo em até 4 dispositivos

O WhatsApp está na fase final de testes para disponibilizar aos usuários a função de usar a ferramenta de mensagens em até quatro dispositivos ao mesmo tempo. Com essa opção, seria possível utilizar o aplicativo no computador mesmo com o aparelho celular desligado ou sem conexão com a internet.

A informação foi divulgada no último sábado pelo site WABetaInfo, conhecido por adiantar novidades sobre a empresa que pertence ao Facebook. Com a nova função, o WhatsApp pretende mudar a interface na atual versão desktop, que informaria para os usuários a migração das informações do histórico do chat entre os dispositivos, com a garantia da criptografia de ponta a ponta.

Opção de múltiplos dispositivos no WhatsApp Foto: Divulgação/WABetaInfo

Ainda não há data para o lançamento oficial da função, mas com o código já existente, a empresa deve em breve disponibilizar a opção de múltiplos dispositivos para usuários da versão Beta do aplicativo.