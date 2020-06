WhatsApp testa figurinhas animadas em celulares Android e iPhone

Recurso de figurinhas animadas está disponível para alguns usuários da versão de testes do WhatsApp

O WhatsApp começou a liberar, nesta terça-feira (23), os testes de figurinhas animadas no aplicativo para celulares Android e iPhone (iOS). Usuários da versão Beta que receberem os adesivos dinâmicos podem salvar, favoritar, enviar ou encaminhar os novos stickers. Ainda não é possível, no entanto, baixar ou importar pacotes de figurinhas animadas, que ainda são consideradas raras, de acordo com o site especializado WABetaInfo.

O novo recurso chega às versões de testes 2.20.194.7 para Android e 2.20.70.26 para iPhone, incluindo o WhatsApp Business, e deve ser expandido para o aplicativo principal em breve. No momento, não há vagas disponíveis para o programa experimental do WhatsApp para Android ou iPhone (iOS).

De acordo com o WABetaInfo, o recurso ainda está incompleto, e em breve deve permitir também a importação de figurinhas de terceiros ou o download de pacotes criados pelo próprio WhatsApp, por exemplo. Por enquanto, os adesivos dinâmicos só podem ser gerados por criadores específicos de figurinhas animadas, o que pode tornar difícil encontrar os novos stickers.

Na nova atualização, os stickers animados não fazem loop — são reproduzidos uma única vez. Ainda não se sabe se haverá uma forma de ativar a repetição quando o recurso for amplamente disponibilizado.

O recurso foi descoberto pelo WABetaInfo em 2019, embora não estivesse disponível nem mesmo para os usuários da versão Beta. Vale lembrar que o rival Telegram já permite enviar figurinhas animadas no app.