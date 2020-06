Whindersson é criticado por desejar a morte de Bolsonaro

O youtuber Whindersson Nunes foi fortemente criticado no Twitter após desejar a morte do presidente da República. Em sua postagem, ele compartilhou uma declaração de Bolsonaro que, ao lamentar a morte das vítimas do novo coronavírus, disse que “é o destino de todo mundo”.

– Então morre, Satanás – disse Whindersson.

Nos comentários, vários internautas criticaram a postura do influencer. Citando a canção Girassol, que ele lançou com Priscilla Alcantara, uma usuária disse que esse não é um exemplo de como imitar Jesus. Já outro lembrou o caso do escritor Sérgio Sant’Anna, que pediu que o coronavírus matasse o presidente, mas acabou sendo vítima da doença.

Por: Rafael Ramos