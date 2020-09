Whindersson Nunes canta sofrência com garrafa de vodca de R$ 1 mil na mão em viagem no México

Whindersson Nunes, que está no México, deu uma tour por seu quarto em um luxuoso hotel de Tulum. O humorista brincou que o quarto, que tem diária de quase 2 mil reais, parecia a casa de sua avó, no Piauí.

Whindersson Nunes (Foto: Reprodução Instagram)

“Olha o meu quartinho bonitinho com essas coisinhas aqui para muriçoca. Parece até que alguém vai vir me torar daqui a pouco, mas não é isso não”, disse ao mostrar a cama. Ao seguir para o banheiro, em estilo rústico, Whindersson brincou que lembrava a casa de sua avó. “Banheirinho! Parece o próprio lugar onde Jesus disse, ‘Lazaro, venha para fora’. Mas é lindo. Na casa da minha avó era assim também, mas ninguém pagava para ir lá.”

Depois, com uma garrafa de vodca de mil reais na mão, Whindersson cantou sua música De Novo. “E essa é para quem está apaixonado!”, disse ele, cantando “Você aqui de novo. Falou da última vez que não ia voltar. O que cê quer de mim?”.

Whindersson saiu do Brasil em meio ao polêmico anúncio que sua ex Luísa Sonza fez de que estava namorando Vitão. Internautas acusaram a cantora de ter traído o humorista, com quem ficou casada até abril deste ano.