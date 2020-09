Will Smith anuncia mansão de ‘Um maluco no pedaço’ no Airbnb; veja os valores

O astro hollywoodiano Will Smith anunciou, nesta segunda-feira (14), pelo Instagram, que a mansão onde se passa a série Um maluco no pedaço será disponibilizada para hóspedes pela plataforma Airbnb. “Vocês acham que deveríamos alugar mansão do @freshprince? Estamos fazendo isso acontecer com o esquadrão no @airbnb!”, publicou o protagonista da série, junto a uma foto em que parece com Dj Jazzy Jeff (O Jazz, melhor amigo de Will na série), em frente à mansão em Los Angeles (Califórnia).



Por US$ 30 (quase R$ 160, na cotação atual), até dois hóspedes por dia, em 2, 5, 8 11 e 14 de outubro poderão dormir na suíte de Will, ter acesso à piscina e à sala de jantar e ter uma recepção com discotecagem do próprio DJ Jazzy Jeff – mas só se os candidatos forem residentes em Los Angeles. As reservas poderão ser feitas a partir de 29 de setembro.

30 anos de Um maluco no pedaço

A ação faz parte das comemorações de 30 anos da série. Na semana passada, Will postou duas fotos no Instagram que mostravam a reunião do elenco original da série, que está preparando um especial comemorativo que será exibido pela HBO Max. A única ausência foi a de James Avery, o Tio Phill, morto em 2014.

o mês passado, Will também anunciou o lançamento de uma série dramática baseada na vida pregressa do personagem principal da comédia, na Filadélfia, antes de chegar à mansão dos tios ricos em Bel-Air. Ainda no espírito das comemorações, a Airbnb fará uma doação para o instituto The Boys and Girls Clubs of Philadelphia, que ampara a juventude da cidade natal de Will Smith.