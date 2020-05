William Bonner é o entrevistado do ‘Conversa com Bial’ desta terça-feira (26)

Apresentador do ‘Jornal Nacional’ fala sobre a sua rotina no jornalismo e a pandemia do novo coronavírus

Dois grandes jornalistas da TV brasileira se encontram nesta terça-feira (26) no “Conversa com Bial”. Em raríssima entrevista concedida a um colega, gravada por videoconferência, Willian Bonner, que está à frente do Jornal Nacional (TV Globo) há quase 25 anos, conta para Pedro Bial como é a vida de quem está à frente das principais notícias diariamente e como tem sido lidar com a responsabilidade de levar informação para o Brasil durante a pandemia.

A entrevista foi gravada por videoconferência. O programa faz parte de uma série de entrevistas desta temporada sobre os 70 anos da TV brasileira. A primeira semana do programa teve nomes como Lima Duarte, Xuxa Meneghel e Gloria Maria.

O “Conversa com Bial” vai ao ar na madrugada de terça para quarta-feira, às 1h31, após o “Jornal da Globo”.