X-Men: Fotos apresentam os novos mutantes da Marvel do cinema

As revistas Empire e SFX divulgaram novas imagens de Os Novos Mutantes, derivado de X-Men.

As fotos mostram os bastidores do filme, que deve trazer um tom mais próximo do terror.

Filme com atrasos

Os Novos Mutantes está pronto desde 2018, mas foi repetidamente adiado desde então.

O filme foi uma produção da Fox, antes de o estúdio ser adquirido pela Disney no ano de 2019.

Os Novos Mutantes contou com direção de Josh Boone, mais conhecido por seu trabalho em A Culpa é das Estrelas.

O elenco é estrelado por Anya Taylor-Joy, Maisie Williams, Charlie Heaton e Alice Braga, entre outros.

Com base nos quadrinhos da Marvel, Os Novos Mutantes deve chegar aos cinemas em 28 de agosto.