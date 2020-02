Xbox Series X terá 12 teraflops de processamento, revela Microsoft

Comparativo entre modos de 120Hz e 60Hz do S20 Ultra mostra o “preço” de uma tela mais dinâmica

A Samsung finalmente oficializou os novos Galaxy S20, e uma característica inédita da nova geração é a tela de 120Hz.

O recurso permite uma experiência mais fluída em navegação web e também em jogos em que cada FPS é crucial, mas em geral, para exibição de vídeos no YouTube, por exemplo, não é tão útil já que as plataformas limitam o upload a conteúdos de 60 FPS. Seja como for, a sul-coreana optou por limitar quando o usuário pode usar essa altíssima taxa de atualização do display.

Ela só pode ser combinada com o Full HD, sendo que em resolução Quad HD os celulares suportam no máximo 60Hz. Essa medida visa preservar a autonomia da bateria, que no S20 Ultra é de generosos 5.000mAh.

Um teste, por outro lado, provou que de fato o modo de 120Hz gosta de acabar com a autonomia do aparelho: no S20 Ultra foi mostrado que, executando as mesmas tarefas que o dispositivo em modo Full HD 60Hz, a bateria dura cerca de 20% menos, o que nos leva a pensar a duração pífia que o smartphone teria com o Quad HD e 120Hz ativado.

Em 60Hz o celular alcançou 12h23 de autonomia, enquanto em 120Hz apenas 10h02. Duas horas de diferença que foram suficientes para que ele passasse de aparelho com ótima duração para algo que fica apenas na média do mercado.

Claro, sabemos que tops de linha não prezam tanto assim pela autonomia das baterias, mas é importante uma boa performance nesse sentido pois não adianta nada ter os melhores recursos do mundo se o usuário passará por sufoco na hora de usá-lo fora de casa. Nesse sentido, as empresas tendem a investir na possibilidade de recargas ultrarrápidas, e desde a linha S10 os flagships da Samsung também contam com a possibilidade de “pegarem” bateria emprestada de outros aparelhos por indução.

Vale lembrar, a companhia agendou para março o evento de oficialização dos novos S20 por aqui. Pouco antes disso ela já havia queimado a largada confirmando a disponibilidade do Galaxy Z Flip para brigar com o Motorola Razr, ambos custando R$ 8.999.

E você, vai comprar um S20? Acredita que o modo de 120Hz é importante, ou pode ser algo a se deixar de lado por enquanto? Conte para a gente nos comentários!

O Samsung Galaxy S20 Ultra 5G ainda não está disponível nas lojas brasileiras.