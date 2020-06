Xiaomi apresenta quatro novos dispositivos para o mercado brasileiro

Por meio de um evento online promovido na última quarta-feira (3), a Xiaomi apresentou quatro novos dispositivos para o mercado brasileiro. O destaque fica para os smartphones Redmi Note 9 e Redmi Note 9 Pro, que possuem características tops de linha, mas preço intermediário.

Além dos dois principais lançamentos, a fabricante chinesa também anunciou o Mi Smart Projector Mini, que promete transformar sua casa em uma sala de cinema, e o Mi Note 10 Lite, smartphone muito aguardado, mas que, por enquanto, só foi apresentado mesmo, já que a Xiaomi não especificou quando e por quanto chegará ao Brasil.

Redmi Note 9 e Redmi Note 9 Pro

Como pode-se imaginar, o Redmi Note 9 é o modelo mais simples dessa dupla. Ainda assim, o smartphone conta com uma tela Full HD+ de 6,53 polegadas, câmera traseira quádrupla com sensores de 48 MP, 8 MP, 2 MP e 2 MP; câmera frontal de 13 MP, bateria de 5.020 mAh com carregamento rápido de 18 W e processador MediaTek Helio G85.

Quem optar por esse modelo poderá escolher entre uma memória RAM de 3 GB ou 4GB, e entre um armazenamento interno de 64 GB ou 128 GB. O preço sugerido para a versão com menos capacidade é de R$ 2.699, enquanto a mais potente sai por R$ 2.999.

Redmi Note 9 Pro. Imagem: Xiaomi/Divulgação

Já o Redmi Note 9 Pro, que é o premium da família, tem um tamanho um pouco maior e um conjunto de câmeras mais atrativo. O dispositivo conta com uma tela Full HD+ de 6,67 polegadas, câmera traseira quádrupla com um sensor principal de 64 MP, um grande angular de 8 MP com 119 graus, um macro de 5 MP e um de profundidade de 2 MP. Além disso, a câmera frontal tem 16 MP, a bateria é de 5.020 mAh com carregamento rápido de 30 W, o processador é um Qualcomm Snapdragon 720G e tanto a parte frontal quanto a traseira possuem proteção Gorilla Glass 5.

Neste caso, as opções de memória RAM são 4 GB ou 6 GB, e o armazenamento interno também pode ser de 64 GB ou 128 GB. A versão com menos capacidade tem preço sugerido de R$ 3.699, e a mais potente de R$ 4.199.

“Bateria potente, câmera completa e visual diferenciado são alguns aspectos que tornam a linha Redmi Note uma das que apresentam melhor custo-benefício do mercado. O Brasil ganha mais estes dois grandes smartphones que garantem verdadeiras experiências imersivas, seja para uso corporativo ou para entretenimento, atendendo a diferentes perfis de usuários”, afirmou Luciano Barbosa, head do Projeto Xiaomi no Brasil.

O Redmi Note 9 e o Redmi Note 9 Pro estão disponíveis nas cores cinza, branco e verde. Ambos têm o Android 10 e a MIUI 11 como sistema operacional e interface, respectivamente.

Mi Smart Projector Mini

O Mi Smart Projector Mini é um projetor com tela de alcance flexível que varia de 60 a 120 polegadas. Além de possuir qualidade de vídeo Full HD (1080P) e suportar o Google Assistente, o dispositivo pode ser otimizado para quem assiste a streamings. O preço sugerido é de R$ 5.999.

Mi Smart Projector Mini. Imagem: Xiaomi/Divulgação

Mi Note 10 Lite

Ainda que não tenha revelado preço ou data de lançamento do Mi Note 10 Lite no Brasil, a Xiaomi aproveitou o evento online para apresentar o smartphone, que já chegou ao mercado internacional em abril.

Sua tela AMOLED de 6,47 polegadas com curvatura 3D em ambos os lados que ocupa 91,4% da parte frontal do dispositivo permite experiências muito mais imersivas aos usuários. O conjunto traseiro de câmeras conta com um sensor principal de 64 GB, um ultra grande angular de 8 MP, um macro de 2 MP e um de profundidade de 5 MP, enquanto a câmera frontal tem 16 MP.

Mi Note 10 Lite. Imagem: Xiaomi/Divulgação

Seu processador é um Qualcomm Snapdragon 730G, a memória RAM tem 6 GB e o armazenamento interno é de 128 GB. Além disso, possui 5.260 mAh de bateria com carregamento rápido de 30 W e, assim como a linha Redmi Note 9, o sistema operacional é o Android 10 e a interface é a MIUI 11.

Em breve, a fabricante chinesa deve revelar mais detalhes sobre o Mi Note 10 Lite.