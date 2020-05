Xiaomi cria bateria portátil que não precisa ser recarregada na tomada

A chinesa Xiaomi se destaca no mercado global com seus smartphones, mas também produz outros aparelhos, como TVs, notebooks e até patinetes elétricas. Agora, a companhia aposta em baterias portáteis que não precisam ser recarregadas na tomada: elas podem ser recarregadas com energia solar.

Chamado Yeux, o acessório tem capacidade de 6.400 mAh, ou seja, mais do que o dobro da bateria do iPhone 11.

A empresa chinesa diz que o carregamento por energia solar é útil em situações onde não há energia elétrica disponível. Um exemplo seriam ciclistas que precisa recarregar seus smartphones durante uma viagem.



O Yeux tem portas USB-A (formato tradicional de computadores e cabos de celular), bem como micro-USB e USB-Type C (usado em smartphones com sistema Android, como os que a Xiaomi vende).

O acessório tem uma luz LED que fica verde, amarela ou vermelha para indicar quando a luz solar está sendo captada. Vendido apenas na China, o Yeux tem preço sugerido de 349 renminbis, cerca de 260 reais.