Xiaomi e Huawei se unem para desafiar a Play Store

Ver um smartwatch no pulso de alguém já não é mais novidade. É fácil encontrar pessoas que estão usando um relógio inteligente e aproveitando as funções e praticidade que somente esse dispositivo é capaz de oferecer. Com base nessa adoção em massa, cada vez mais empresas e fabricantes começam a oferecer seus próprios aparelhos. Com tantos modelos disponíveis, surge a pergunta: qual a melhor smartwatch?

Se esse é um questionamento válido para você, talvez encontre a resposta para ele neste artigo. A seguir, vamos apresentar os 5 modelos de relógio inteligente que estão em alta no Brasil. Não sabe qual smartwatch comprar? Que tal começar analisando as opções que listamos logo abaixo?

O que é smartwatch?

Antes, porém, vale a pena dar um passo para trás e fazer a pergunta que talvez alguns não saibam a resposta: afinal, o que é smartwatch?

O smartwatch nada mais é do que um relógio inteligente capaz de oferecer algumas funções úteis ao usuário, superando as funcionalidades de um relógio convencional. Entre esses recursos, podemos citar a conexão com o smartphone, o que permite o recebimento de notificações, aviso de ligações, alertas e outros extras que só a ligação com o celular poderia oferecer.

Dependendo do modelo do smartwatch, também é possível contar com alguns aplicativos disponíveis para o relógio inteligente. Assim, da mesma forma que no smartphone, é possível contar com funcionalidades extras, como controle de reprodução de música, jogos e muitos outros apps.

Vale ressaltar que o relógio inteligente também é uma ótima pedida para os amantes de esportes. O smartwatch traz sensores que ajudam no acompanhamento e aprimoramento de métricas de atividades físicas.

Qual o melhor smartwatch? Conheça 5 modelos que estão em alta

Agora que já entendemos o que é smartwatch e quais são as suas principais funções, podemos conhecer alguns modelos. A seguir, você vai conhecer os relógios inteligentes que estão em alta no Brasil, sendo os mais buscados e comprados pelos consumidores brasileiros.

Smartwatch Apple Watch Series 3

Smartwatch Apple Watch Series 3

Encontra a sofisticação da Apple no seu Watch Series 3 a prova d’água e cheia de funcionalidade.EM ZOOMR$ 1.399,00

O relógio inteligente da Apple não poderia ficar de fora da lista. A terceira geração desse smartwatch é a primeira a ter vindo com um GPS integrado, o que é ideal para os esportistas que gostam de fazer exercícios e deixar o smartphone em casa. O dispositivo também é a prova d’água e traz a sofisticação que somente os produtos da Maçã conseguem oferecer.

O Appel Watch Series 3 pode até não ser o modelo mais recente da marca, mas é o que oferece o melhor custo-benefício. Outra vantagem é a possibilidade de trocar a pulseira sempre que quiser, escolhendo diferentes modelos e materiais para compor o visual.

Smartwatch Xiaomi Amazfit Bip

Smartwatch Xiaomi Amazfit Bip

Com bateria de longa duração, um bom custo beneficio, funções de monitoramento de saúde e notificações.EM ZOOMR$ 309,99

A Xiaomi é uma fabricante chinesa que já conquistou o público brasileiro. Com produtos de qualidade e preço competitivo, a empresa tem se mostrado competente em diversos segmentos. A categoria de smartwatches é mais um na qual a Xiaomi se dá bem, tendo trazido o Amazfit Bip como uma ótima alternativa de relógio inteligente.

Esse dispositivo é bastante completo e traz várias funções úteis: monitor cardíaco, contador de passos e calorias, alarme, cronômetro, recebimento de notificações do celular e muito mais. Vale ressaltar que a versão Bip ainda vem com GPS integrado para o acompanhamento de atividades físicas.

Compre aqui o Smartwatch Xiaomi Amazfit Bip

Smartwatch Samsung Galaxy Watch Active

Smartwatch Samsung Galaxy Watch Active

Leve, confortável, estiloso e robusto o Galaxy Watch Active é um dos melhores smartwatch top de linha do mercado.EM ZOOMR$ 890,10

A primeira geração do relógio inteligente da Samsung voltado para os esportistas fez muito sucesso e se destacou por um aspecto inusitado: ele realmente se parece com um relógio convencional. O formato arredondado é um dos principais fatores que contribuem para isso, especialmente porque algumas fabricantes preferem inovar no design.

O Galaxy Watch Active oferece uma série de recursos para o acompanhamento de atividades físicas, além de ser a prova d‘água e resistente sob diferentes circunstâncias de uso.

Compre aqui o Smartwatch Samsung Galaxy Watch Active

Smartwatch Xiaomi Amazfit Bip Lite

Smartwatch Xiaomi Amazfit Bip Lite

O Xiaomi Amazfit Bip Lite é uma versão mais leve do Amazfit Bip sem perder da sua autonomia e das suas funcionalidades.EM ZOOMR$ 2.239,90

O Amazfit Bip Lite é o relógio inteligente Xiaomi muito parecido com a versão Bip. A principal diferença fica por conta da ausência de GPS nesse aparelho, já que a fabricante identificou que muitos usuários não utilizam essa função em seus smartwatches.

Há algumas outras poucas diferenças entre a versão Bip e Bip Lite, mas o GPS com certeza é a maior delas. Fora isso, os dois dispositivos ainda oferecem resistência à água, funções úteis e um visual muito bonito.

Compre aqui o Smartwatch Xiaomi Amazfit Bip Lite

Smartwatch Samsung Galaxy Watch Active 2

Smartwatch Samsung Galaxy Watch Active 2

Para quem busca alta qualidade, performance e muita bateria, o Galaxy Watch Active 2 vem com design minimalista, leveza e é feita de alumínio.EM ZOOMR$ 1.439,10

Se a primeira geração já fez sucesso, era de se esperar que o sucessor também fizesse. O Galaxy Watch Active 2 é a segunda geração do relógio inteligente da marca e oferece recursos melhorados quando comparado ao antecessor.

A principal diferença fica por conta da grande variedade de atividades físicas monitoradas. Dessa vez, pode-se acompanhar até mesmo exercícios específicos, como natação, polo e esqui.