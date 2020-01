Ximbinha é acusado por Wlad de agredir a cantora Carla Maués

Ximbinha está sendo acusado de agredir a cantora Carla Maués, ex-vocalista de sua banda, Cabaré do Brega. O caso foi revelado pelo ex-deputado federal Wlad Costa, que numa live compartilhada nas redes sociais, se diz amigo da cantora. Nas acusações, Wald diz que Carla foi torturada e agredida na frente da própria filha.

— A Carla não falou para a imprensa. Ela me procurou porque está muito traumatizada e machucada. Ela precisa de uma medida protetiva. As ameaças contra ela continuam. O marido e a genitora dela estão aflitos. Ela foi torturada e agredida na frente da própria filha, seu vagabundo! Você agrediu a Carla dentro do estúdio do Dedê. Todos conhecem, em frente ao Adílson Moreno. Dentro do estúdio. E a menina, a Carla, estava com a menina dela, a Clarinha, que me chama de tio, seu pilantra! O que você tem contra as mulheres, cara? Vai te tratar, amigo! Você é um psicopata. Quinta vítima, com a mulher Joelma, te denunciou na delegacia.

Na rede social de Carla, há um comunicado de cinco dias atrás informando o público que ela não faz mais parte do elenco de artistas do projeto Cabaré do Brega. Ela não diz o porquê do afastamento. Diz apenas que seguirá em carreira solo.

a assessoria de imprensa do cantor Ximbinha informou que vai processar o ex-deputado Wlad Costa por “calúnia, difamação, constrangimento, dano moral, prejuízo comercial e ameaça”.

Veja a nota:

Em relação ao vídeo veiculado pelo vocalista aposentado da falida Banda Wlad nas redes sociais, informamos que o Projeto Cabaré do Brega tomará todas as medidas judiciais cabíveis e processará o “contador de histórias infundadas” e agressor de professor (como demonstra o vídeo abaixo) Wladimir Costa pelas acusações infundadas feitas ao grupo Cabaré do Brega. Ele será processado por calúnia, difamação, injúria, constrangimento, dano moral, prejuízo comercial e ameaça. Todos os procedimentos neste sentido estão já estão sendo instaurados.

Aproveitamos a oportunidade para divulgar a nova cantora do Cabaré do Brega. Será a amapaense Jessica Rodrigues, de 28 anos, que irá agregar a sua voz e o seu talento a este projeto de sucesso. A estreia de Jéssica será no próximo sábado, dia 18, em um show no Maranhão e na segunda, 20, ela sobe ao palco no Pará.

Versão da cantora

“Eu havia deixado a Clarinha [filha] em um sofá atrás de mim, e eu estava de pé. Esse homem começou a gritar como se eu fosse um lixo, com os piores palavrões que vocês podem imaginar, aquelas palavras horríveis. Eu fiquei em estado de choque, mas o meu instinto foi procurar minha filha, e quando eu olhei para a cara dela, ela estava paralisada, com o olho assustado olhando aquela cena”, falou. “E aí seguiram as gritarias, gritos e agressões verbais”, completou, afirmando que tiveram que tirar a menina de perto deles. “Eu tive que conviver um ano inteiro com um homem dizendo que minha voz é feia, que eu sou feia, que eu sou gorda”, disparou.

