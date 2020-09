Xuxa revela que viu espírito de Ayrton Senna no momento de sua morte

A apresentadora Xuxa Meneghel vai lançar livro Memórias na próxima segunda-feira (21)

Xuxa Meneghel contou detalhes da relação que tinha com Ayrton Senna, morto em 1994, no seu livro Memórias, a ser lançado na próxima segunda-feira (21). A apresentadora revelou que sua conexão com o ex-namorado era tão grande que ela viu o espírito dele no momento em que a TV transmitia o acidente no circuito de Ímola, na Itália, que tirou a vida do piloto.

“Cheguei à sala, todos os amigos mudos, olhando para a TV. Cheguei e tive a nítida sensação de tê-lo visto na porta. E falei: ‘ele já foi embora'”, relata em trecho da obra.

A eterna rainha dos baixinhos disse que esta não foi a única sensação que teve ligada à tragédia do piloto. Na noite anterior ao acidente, ela teve um pressentimento ruim e foi alertada.

“Chegando ao sítio dela [a diretora Marlene Mattos], tinha uma fogueira. Me sentei em frente e fiquei olhando para o fogo, sentindo uma angústia, algo estranho. Pareciam minutos, mas alguém veio até mim e me chamou, meio que me tirando de um transe, e disse que eu já estava lá havia muito tempo”.

Tempos depois, a mãe de Sasha soube por pessoas próximas de Senna que, naquela noite, ele havia falado muito dela no jantar de aniversário de um amigo.

Na época da morte de Ayrton Senna, os dois estavam separados. O piloto namorava Adriane Galisteu, e Xuxa iria ao encontro dele na noite do domingo do acidente. Ela havia conseguido uma semana de folga e iria encontrá-lo na Itália.

Xuxa acredita que tinha uma conexão de outras vidas com o piloto, sensação essa que surgiu desde a primeira vez que os dois se encontraram.

“Se eu pensava muito nele, por exemplo, ele sentia e me procurava. Uma vez, apostei com uma figurinista que se eu pensasse nele, ele ligaria. ‘Ah, duvido! Então faz isso. E já atende o telefone falando o nome dele, se tocar’. O telefone tocou. E eu: ‘Beco!'”. Havia o fato de que eu tinha algumas premonições em relação a ele. Eu cheguei a acertar quando ele venceria corridas, quando iria ter problemas”, completou.

O relacionamento dos dois começou em 1989, mas não durou muito, pois as agendas de compromissos de ambos impediam que eles se vissem com frequência.