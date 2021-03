Xuxa se desculpa após sugerir teste de vacina em presos

Xuxa, que gerou uma grande polêmica após participar de uma live sugerindo o uso de detentos para cobaias de vacinas e medicamentos, voltou às redes sociais para pedir desculpas. Em um vídeo de pouco mais de dois minutos, a apresentadora afirmou que errou em suas palavras.

“Agora são mais ou menos duas horas da manhã do dia vinte e sete de março, dia do meu aniversário. Antes de dormir, resolvi falar com vocês. Estou aqui pedindo desculpas a todos vocês. Não usei as palavras certas. Pensei uma coisa, pensei muitas coisas, quis falar sobre muitos assuntos, e não fugir do assunto que era dos animais, dos maus tratos, pessoas que fazem muitas coisas maltratando vidas. Mas eu fiz a mesma coisa. Também julguei, também maltratei e também usei palavras que não deveriam ter sido usadas, então estou aqui pedindo desculpas”, começou ela.

Em outro trecho, a apresentadora garantiu que não teve a intenção de ofender ou sugerir maus tratos a presidiários ou a qualquer outra pessoa.

“Algumas pessoas usaram a expressão que eu fui falando de raças, de negros, de presidiários negros, pobres. Não me passou nada disso na cabeça. Me veio uma coisa que é: uma pessoa estupra uma criança, que fica em um presídio, anos ali. Poderia pensar em ajudar outras pessoas de alguma maneira. É errado? É errado. Me expressei mal? Me expressei mal”, desabafou.

“Sei que a gente tem umas falhas no Brasil, e uma delas é essa. Quem sou eu para dizer que essas pessoas estão ali e devem ficar ali ou morrer ali? Quem sou eu para fazer isso? Se eu faço isso, estou sendo ruim tanto quanto essas pessoas que também maltratam outras vidas e que não deveriam fazer isso”, finalizou a apresentadora.

Foto: Divulgação/Instagram