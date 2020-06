YouTube remove vídeos do canal Mil Grau após denúncias de usuários

A conta oficial do YouTube no Twitter acaba de anunciar que removeu os vídeos e suspendeu o canal anteriormente conhecido como “Xbox Mil Grau” do Programa de Parcerias, depois de receber denúncias de diversos usuários. Veja:

Em resposta a um usuário, a plataforma ainda agradeceu a todos que denunciaram e reforçou que repudia toda forma de preconceito.

Nesta semana, a internet foi tomada por denúncias contra o canal Mil Grau, cujos participantes foram acusados de declarações de cunho racista, transfóbico, homofóbico e misógino. Com as denúncias, o canal foi obrigado a parar de usar a marca Xbox, foi banido permanentemente do Twitch e, agora, do YouTube.