Zagueiro do Remo segue rotina de treinos e vive a expectativa de retorno ao futebol

Sem jogos e com o término das férias dadas pelo Remo, os jogadores seguem trabalhando para manter a forma física e evitar contusões quando ocorrer o retorno aos treinos no Baenão. O zagueiro Mimica, que está no Maranhão, ficou feliz em saber que estão discutindo a volta do futebol no Pará e vive a expectativa de exercer sua profissão novamente.

Com 34 anos, Mimica está na sua terceira temporada vestindo a camisa do Remo e fala da importância de manter uma rotina de treinamentos, mesmo que seja em casa.

“É importante para esse retorno, para quando os treinos iniciarem estarmos preparados e não ter lesão. Teve essa volta aos trabalhos e a comissão técnica vem conversando com a gente, por isso trabalhamos forte para ninguém se machucar. Sobre o retorno fico feliz de ter essa ‘luz’ de voltar no próximo mês ou no outro. Estamos acompanhando os casos [covid-19], no Maranhão está melhorando e na grande Belém também. Isso é um sinal importante, que está perto de voltarmos. Se Deus quiser, junto com os órgãos da saúde, vai dar tudo certo”, disse.

O Campeonato Paraense está paralisado desde o dia 19 de março. Já são mais de dois meses que a bola parou de rolar. A Federação Paraense de Futebol (FPF) criou uma comissão de saúde e segurança para discutir formas de como implantar essas normas para que o futebol volte no Pará.

BALANÇO

Nessas três temporadas pelo Time de Períça, Mimica conquistou dois títulos do Parazão (2018-2019), porém ficou a maior parte do último ano no departamento médico, já que fraturou o tornozelo. Em 2020 o jogador atuou em seis partidas pelo Leão Azul.

Por Fabio Will