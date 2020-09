Zagueiro do Remo sobre adversário paraibano na Série C: ‘Não me traz boas recordações’

Rafael Jansen vestiu a camisa do Campinense (PB) entre 2016 e 2018

O Remo começa a maratona de jogos em Belém, pela Série C, neste fim de semana. No domingo (20), às 18h, contra o Botafogo (PB), no Mangueirão, o zagueiro azulino Rafael Jansen reencontra uma equipe da Paraíba, onde o atleta jogou no Campinense (PB) entre 2016 e 2018. Aliás, Segundo o próprio defensor, as lembranças dos duelos contra o adversário do Leão não são boas.

“Não me traz boas recordações, já tinha enfrentando eles na Série D e perdemos o acesso para eles em 2013. Tivemos uma final de estadual entre Campinense e Botafogo, em 2018, onde perdemos o título. Mas isso é passado, estamos em 2020 e vamos tentar quebrar a sequência deles [três jogos sem perder]”, comentou.

CONFIRA A ENTREVISTA COMPLETA DE RAFAEL JANSEN

Após aquela sequência de jogos no meio e fim de semana, o Remo conseguiu aproveitar a semana de trabalho?

“Deu sim, até porque vínhamos nos queixando muito de não ter tempo para treinar, com essa sequência de jogos quarta e domingo, quinta e domingo. Praticamente depois dos jogos não tinha como treinar e sim descansar e recuperar para o próximo jogo. O Mazola vem frisando muito a parte técnica e tática para atingir um nível mais alto nos jogos”.

Esses jogos em Belém são uma boa para o time?

“Vem em bom momento. Principalmente para ter a semana cheia para trabalhar. Não vamos ter viagem, pois seria desgastante. Vamos ter quatro jogos em casa. Temos que somar o máximo de pontos possíveis, pois já encaminhamos bem a classificação para a próxima fase”.

Quais os benefícios de enfrentar um adversário confiante?

“A confiança sempre é bom. Tenho certeza que eles estão, porque estão três jogos sem perder, nos últimos jogos tivemos um empate e uma derrota. Mas temos que tirar proveito do jogo em casa, temos que aproveitar o gramado da gente, ir numa intensidade maior que o Botafogo pra tirar vantagem disso.”