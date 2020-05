Zagueiro fala sobre treinos em casa: ‘É importante para manter a forma física’

O avanço da pandemia da Covid-19 alterou a rotina de treinos e jogos. O elenco azulino realizou o último treino no Baenão no dia 19 de março, de lá para cá, os jogadores vivem a experiência de estar longe dos gramados.

A equipe azulina segue os treinamentos em casa, sendo uma maneira de manter a forma física em meio à quarentena. Mimica, zagueiro remista, falou da adaptação aos treinos online promovidos pela comissão técnica do Clube do Remo. “Muito importante esses treinos. Sabemos que quando retornar temos que estar preparados, até mesmo para evitar lesões. A comissão técnica vem conversando muito com a gente sobre isso. Consegui me adaptar a essa nova forma de trabalho e sei o quanto é importante para manter nossa forma física”, disse o defensor.

O zagueiro comentou sobre o possível retorno aos treinos. “Esperamos voltar logo, mas, claro, dentro de todas as recomendações de saúde e que esteja seguro para todos os envolvidos. Espero que a gente consiga controlar a situação o mais rápido possível para que o futebol volte e possamos dar continuidade no nosso trabalho”, contou.

Por Samara Miranda – Assessoria de Comunicação