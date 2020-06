Zenaldo vai às redes sociais e desmente o que considera ‘fake news’ divulgadas por jornal de Belém

O prefeito de Belém, Zenaldo Coutinho (PSDB), foi às redes sociais, na noite deste sábado, 20, para desmentir o que ele classificou como “fake news” divulgada pelo jornal Diário do Pará. Zenaldo rebate a reportagem do periódico, segundo à qual, o prefeito de Belém teria feito a compra do respirador mais caro do Brasil, no valor de R$ 260 mil. No vídeo, Zenaldo esclarece que “realmente nós gastamos R$ 260 mil para comprar, não um, mas quatro respiradores, cada um saindo a R$ 65 mil reais. Nós compramos também mais dois respiradores e três monitores, cada respirador a R$ 65 mil reais e cada monitor a R$ 30 mil”, disse ele, enquanto mostrava as notas fiscais, registradas junto ao Tribunal de Contas dos Municípios e também entregues ao Ministério Público. Na ocasião, o prefeito lembrou dos equipamentos comprados pelo governo do Estado. “R$ 126 mil, adquiridos da China e nunca funcionaram. Aliás, só uma parte funcionou”, contou. “Ao contrário dos equipamentos com defeito, adquiridos pelo governo do Estado, em operação suspeita, esses respiradores estão hoje no PSM do Guamá, salvando vidas”, finalizou.