Zezé Di Camargo, aos 57 anos, enfrenta doença, e possível interrupção na carreira é divulgada

O cantor Zezé Di Camargo é um dos nomes sertanejos mais famosos de todo o Brasil. Ele faz dupla com seu irmão, Luciano, e juntos são a dupla de cantores brasileiros mais tradicionais de todos os tempos, desde 1991.

Os dias de Zezé como cantor podem estar contados. Atualmente, o sertanejo e Luciano estão encerrando uma turnê ao lado de seus amigos Leonardo, Chitãozinho e Xororó.

Apesar do sucesso avassalador, para o ano de 2020 do cantor Zezé ainda não há previsões se ele continuará cantando. A informação é que o cantor, que tem 57 anos, estaria com um problema de saúde, que pode deixar ele por um tempo afastado dos palcos.

De acordo com o site Movimento Country, o cantor está enfrentando o mesmo problema que afastou ele do palco no ano de 2018.

O motivo do afastamento dele em 2018 foi ele ter sido diagnosticado com um cisto na garganta, que fez com que o músico se submetesse a um procedimento cirúrgico.

As informações que ele iria se afastar em 2020 ganharam forças depois que o cantor diminuiu sua frequência de shows, e em 2020 ele deve focar em sua saúde.