Zezé Di Camargo passa por cateterismo após dores no peito

Zezé Di Camargo usou as redes sociais, nesta quarta-feira (12), para esclarecer a recente internação que passou pelo no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, após sentir dores no peito no último domingo (9). Em gravação publicada no Instagram, o cantor confirmou que passou por um cateterismo.

“Faço check-up todo ano. E no domingo de manhã, eu tive uma indisposição, uma dor no peito e me assustei muito com a dor. E fui para o hospital fazer exames preliminares. Fiz os exames, e eles acusaram que tinha alguma coisinha errada em alguma vêia que vai até o coração. Falei com o meu médio, o Dr. Kalil, e então ele me trouxe para o Sírio. Imediatamente eu já fiz um procedimento chamado catetrismo para ver como estavam as veias”, disse.

E concluiu. “Está tudo certinho, nada de errado. Não fiz cirurgia nenhuma. Fiquei em observação, é claro, mas agora já estou indo agora para a casa. Fiquem tranquilo! Estou com mais saúde do que antes”, afirmou.

Aliviados, fãs e admiradores mandaram mensagens de apoio ao cantor. “Graças a Deus! Deus está sempre no contre”, escreveu a cantora Solange Almeida. “Ufa! Saúde”, desejou a apresentadora Astrid Fontenelle. “Meu cantor preferido, graças a Deus está bem”, escreveu uma moça.