Zico exalta talento de Pedro e confia em sucesso do jogador: “Vai dar muitas alegrias ao Flamengo”

O atacante Gabriel Barbosa foi contratado pelo Flamengo no início de 2019, com a missão de ser o ‘homem gol’ da equipe, atleta que o Fla não encontrava desde 2013, após a brilhante temporada de Hernane Brocador. Em campo, Gabriel não só cumpriu as expectativas, como as superou, balançando as redes por 43 vezes no ano. Zico, maior ídolo da história do Rubro-Negro, falou sobre o rendimento do camisa 9, destacando a influência do técnico Jorge Jesus para tal crescimento.

Em vídeo divulgado no Canal Zico 10, nesta quinta-feira (16), o Galinho analisou toda a temporada de Gabigol. O ex-jogador relembrou um período no qual o atacante costumava desperdiçar algumas oportunidades, porém, destacou que, quando passou a trabalhar junto ao treinador português, teve um rendimento acima da média.

– As oportunidades perdidas por Gabriel foram antes (no começo da temporada), depois do embalo do Flamengo, com o Jorge Jesus, ele foi embora. Após Jesus, na primeira chance ele fazia gol, na segunda ele fazia também (risos). Contra o River Plate, ele perdeu uma. Nem foi tão perdida, foi mérito do zagueiro que tirou.

Com aval do maior jogador da história do clube, Gabriel encaminha permanência no Flamengo, agora em definitivo. O primeiro ano de Gabigol pelo Fla foi por empréstimo de 1 ano, cedido pela Inter de Milão. Para mantê-lo, o Rubro-Negro já aceitou a ideia de aumentar o salário e se prepara para formalizar proposta em torno de 18 milhões de euros para comprá-lo do clube italiano.