Zorra perde para A Fazenda e registra pior audiência do ano

Apesar de ter passado por várias reformulações, desde o formato até a troca do elenco, o humorístico Zorra, das noites de sábado da Rede Globo, registrou a pior audiência do ano com o programa que foi ao ar no dia 19 de setembro, quando foi ao ar a reprise do último capítulo da novela Fina Estampa. A atração obteve um desempenho abaixo da média e marcou apenas 14,6 na Grande São Paulo.

De acordo com o Notícias da TV, o Zorra perdeu 24% de seu público. A reprise da trama de Aguinaldo Silva entregou uma audiência de 25 pontos.

Para piorar a situação, o humorístico começou quase às onze da noite e foi exibido até às 23h20, enfrentando a disputa com o reality A Fazenda. O programa da Record TV chegou a assumir a liderança durante 14 minutos.

Por: Rafael Ramos