Na noite desta quarta-feira (15) o Águia de Marabá receberá o Clube do Remo pela terceira rodada do Campeonato Paraense 2023. O jogo inicia às 20h, no Estádio Zinho de Oliveira, em Marabá. A partida terá transmissão ao vivo pela Rádio Super Marajoara AM 1130 e pelo canal no YouTube de A Província do Pará.

Durante sua estreia na competição a equipe de Marabá empatou com o Castanhal por 1 a 1, e na rodada seguinte venceu a Tuna Luso por 2 a 1, ambas partidas foram fora de casa. Atualmente o clube assume a liderança provisório do Grupo B. jogando em casa, a equipe do Azulão Marabaense aguarda a torcida em peso para a partida de hoje.

Já o Leão, segue com 100% de aproveitamento até agora nos dois jogos do Parazão. O Remo vem de uma vitória contra o Independente-PA por 3 a 2, em seguida na toca do Leão, a equipe encarou o São Francisco-PA e venceu por 1 a 0. O objetivo é continuar invicto no Parazão 2023, e em busca de mais três pontos na rodada desta quarta-feira (15).

Assista ao vivo em:

YouTube.com/aprovinciadopara

YouTube.com/radiosupermarajoara

Facebook.com/supermarajoara

YouTube.com/supermarajoara

www.grupomarajora.com.br

www.supermarajoara.com.br

Foto: Divulgação

Jornalista: Marina Moreira