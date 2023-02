Na noite desta terça-feira (28), o Paysandu enfrenta o Bragantino-PA, em jogo atrasado da primeira rodada do Campeonato Paraense 2023. O jogo inicia às 20h, no Estádio da Curuzu, em Belém. A partida terá transmissão ao vivo pela Rádio Marajoara AM 1130 e pelo canal no YouTube de A Província do Pará.

Até o momento os Bicolores estão com 100% de aproveitamento na temporada. A equipe é líder do Grupo B, com um total de nove pontos. O Paysandu conquistou quatro vitórias, com 10 gols marcados e apenas dois sofridos. Para a partida de logo mais, o Papão terá 10 desfalques, entre eles o zagueiro Genílson, que sofreu uma fratura no nariz, Eltinho e Samuel na panturrilha, e Alex Matos na coxa.

O elenco do Bragantino segue invicto na competição, nas disputas enfrentadas até agora o Tubarão do Caeté empatou todas. A equipe está na terceira colocação do Grupo A, com três pontos.

Assista ao vivo em:

youtube.com/@GrupoMarajoara

Foto: Divulgação

Jornalista: Marina Moreira