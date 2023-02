⚽ PAYSANDU X CASTANHAL | CAMPEONATO PARAENSE | 25.02.23

Na noite deste sábado (25) o Paysandu encara o Castanhal pela quarta rodada do Campeonato Paraense. A partida acontecerá no Estádio da Curuzu, em Belém, a partir das 19h. O jogo terá transmissão ao vivo pela Rádio Super Marajoara AM 1130 e também pelo canal no YouTube de A Província do Pará.

Os bicolores retornam para os jogos estadual após ser classificados para as quartas de final durante a competição da Copa Verde, onde o clube derrotou o Real Ariquemes-RO na última quarta-feira (22) pelo placar de três a zero. A equipe do Papão segue com 100% de aproveitamento com três vitórias nas últimas três partidas da competição.

Já o seu adversário, o Japiim, apesar de ser eliminado na Copa Verde pelo Real Ariquemes-RO, ainda resta para os aurinegro competir pelo Parazão. A equipe soma uma vitória e dois empates, sendo líder do Grupo C, atualmente com cinco pontos. Para a partida de logo mais, o objetivo é vencer fora de casa e continuar liderando a chave do Grupo.

Assista ao vivo em:

YouTube.com/aprovinciadopara

YouTube.com/radiosupermarajoara

Facebook.com/supermarajoara

YouTube.com/supermarajoara

www.grupomarajora.com.br

www.supermarajoara.com.br

Foto: Divulgação

Jornalista: Marina Moreira