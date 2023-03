⚽ REMO X HUMAITÁ | COPA VERDE | 01.03.23

Na noite desta quarta-feira (01), o Clube do Remo enfrenta o Humaitá (AC), no Estádio do Baenão, em Belém (PA). A partida é válida pelas oitavas de final da Copa Verde. O jogo começa às 19h e terá transmissão ao vivo pela Rádio Super Marajoara AM 1130.

A Copa Verde deste ano é disputada por 24 clubes das regiões Norte e Centro-Oeste, e nesta quarta-feira (01) encerram os confrontos das oitavas de final, são três disputas decisivas para hoje. A copa verde faz parte do calendário de competições da CBF e se destaca por promover iniciativas de impacto social e de prevenção do meio ambiente fora das quatro linhas.

A equipe azulina estreia na competição, e para a partida de hoje promete manter o mesmo efeito e gás que vem fazendo na competição do Parazão 2023, com 100 % de aproveitamento e sendo o primeiro na classificação geral do campeonato Paraense.

Já o seu adversário, vai disputar o seu segundo duelo pela Copa Verde. No primeiro confronto encarou o Trem onde acabou vencendo por 2 a 0 e garantiu a vaga para a oitavas de final da competição.

