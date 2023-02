⚽ SÃO FRANCISCO X REMO | CAMPEONATO PARAENSE | 12.02.23

Na tarde deste domingo (12), São Francisco e Remo se enfrentam pela segunda rodada do Campeonato Paraense. A disputa será no Estádio Estadual Simão Jatene, em Ipixuna do Pará (PA), a partir das 15h30, com cobertura completa pela equipe da Rádio Super Marajoara AM1130 e pelo canal no YouTube de A Província do Pará.

A equipe do São Francisco vem de uma vitória em cima do Caeté por 1 a 0. Para a partida de logo mais, o elenco não sofrerá grandes desfalque, o volante e capitão Juninho e o atacante Samuel Búfalo foram os dois atletas que receberam atendimento do Departamento Médico e estão liberados para o duelo de hoje. Já o zagueiro Gabriel Vigia não vai poder participar do duelo pois está aguardando resultados de exames de imagem.

A equipe azulina vem de uma estreia vitoriosa contra o Independente por 3 a 1. Para hoje o objetivo é manter a mesma garra por gols e continuar com o aproveitamento de 100% na competição. Até o momento, o Remo é o líder do Grupo A com três pontos. Sobre o elenco, Jean Silva e Ely provavelmente não farão parte da disputa de logo mais. Porém o zagueiro Leonan vem se recuperando e deve entrar em campo.

Curiosidades

O duelo dessa tarde deve marcar o reencontro de alguns leoninos que atualmente jogam no São Francisco como é o caso do goleiro Evandro Gigante que já foi do elenco do Clube do Remo.

São Francisco e o Clube do Remo já se enfrentaram em dez jogos. Foram três vitórias para o São Francisco, e uma para o Remo, além de seis empates. O ultimo duelo entre as equipes foram em 2016, quando o São Francisco venceu de 1 a 0.

Foto: Divulgação

Jornalista: Marina Moreira