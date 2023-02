⚽ TAPAJÓS X PAYSANDU | CAMPEONATO PARAENSE | 14.02.23

Na noite desta terça-feira (14) o Tapajós enfrenta o Paysandu pela terceira rodada do Campeonato Paraense 2023. A partida acontecerá no Esttádio da Curuzu, a partir das 20h, com transmissão ao vivo pela Rádio Super Marajoara AM 1130 e pelo canal no YouTube de A Província do Pará.

Até agora a equipe do Tapajós vem de uma sucessão de derrotas, na sua estreia contra o Cametá perdeu por 1 a 0, e no segundo duelo perdeu de 3 a 2 para o Caeté. Com o resultado, a equipe foi direto para a ultima posição do Grupo C até o momento. Devido as derrotas, o presidente do Tapajós, Sandeclei Monte, tratou logo de fazer as mudanças tirando o técnico Arthur Bernardes e dando vez para o Robson Mello, que está no comando da equipe desde domingo (12).

Já o Paysandu estará jogando em casa porém não como mandante, sendo assim o mando será do Tapajós. O artigo 57 do regulamento prevê a utilização de partidas em estádios adversários. Para a partida da noite de hoje (14) a equipe Bicolor vai contar com o retorno do lateral-esquerdo Eltinho, que estava no departamento médico. Ficam de fora o zagueiro Henríquez Bocanegra e o meia Ricardinho, que estão em tratamento. Na zaga a equipe não contará com a presença de Wanderson dando vez a inclusão do jovem larley.

O Papão encara seu segundo jogo na competição, por enquanto os bicolores ocupam a terceira colocação do Grupo B. Seu último confronto foi contra o Itupiranga que resultou na vitória do Paysandu por 3 a 1, com gols marcados por Mário Sérgio, duas vezes, e Robert Hernández.

Assista ao vivo em:

YouTube.com/aprovinciadopara

YouTube.com/radiosupermarajoara

Facebook.com/supermarajoara

YouTube.com/supermarajoara

www.grupomarajora.com.br

www.supermarajoara.com.br

Foto: Divulgação

Jornalista: Marina Moreira