⚽ VITÓRIA (ES) X REMO | COPA DO BRASIL | 23.02.23

Nessa quinta-feira (23) o Vitória-ES e Remo entram em campo pela primeira fase da Copa do Brasil 2023. Em jogo único as equipes iniciam a disputa a partir das 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Salvador Costa, em Vitória, no Espírito Santo. E você acompanha ao vivo a transmissão pela equipe da Rádio Super Marajoara Am 1130 e também pelo canal do YouTube de A Província do Pará.

A partida de hoje á noite vale vaga na segunda fase da competição. O vencedor além de garantir o lugar, leva para casa uma cota de R$ 900 mil reais. O confronto entre as ambas equipes é inédito e promete ser um jogaço. A diretoria do Vitória-ES disponibilizou 3000 entradas. Da carga total 100 foram destinadas para a torcida do Leão.

O Vitória-ES foi o pior classificado no ranking da CBF, e terá o mando de campo, porém vai precisar soar muito na partida de logo mais já que o seu adversário, o Remo, joga com a vantagem do empate. Atualmente o Vitória-ES é o líder do Campeonato Capixaba.

E falando de campeonatos estaduais, o Clube do Remo é o primeiro colocado do Grupo A, do Campeonato Paraense 2023, e segue com 100% de aproveitamento, com três jogos e três vitórias. Para o jogo de logo mais, o que resta para a equipe Azulina é tentar manter o mesmo ritmo do Parazão e sair da casa do adversário pelo menos com o empate.

Foto: Divulgação

Jornalista: Marina Moreira