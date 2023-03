AO VIVO | REMO X TAPAJÓS | CAMPEONATO PARAENSE

Remo e Tapajós se enfrentam neste sábado (11), às 18h (de Brasília) no Baenão, em partida válida pela sexta rodada do Campeonato Paraense. O Leão segue com 100% de aproveitamento, enquanto o Boto segue apenas com uma vitória e uma das piores campanhas até o fim da quinta rodada. Acompanhe todas as emoções dessa partida Ao Vivo aqui na Super Marajoara. 🎙 Narração: Carlos Magno 🗣 Comentários: Pio Netto 📝 Reportagens: Gabriel Freitas 👨🏻‍💻 Plantão: Carlos Alberto Melo 🔴Super Rádio Marajoara AM 📻 1130 khz – Na Cabeça e No Coração do Povo! Tel.: (91) 99160-1130