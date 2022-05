1° Corrida da Associação dos Guardas de Belém revela os atletas do município

Em comemoração ao aniversário de 30 anos da Associação dos Guardas Municipais de Belém (Agembe) foi realizada, na manhã deste domingo, 29, com o apoio da Prefeitura Municipal de Belém, a 1° edição da Corrida da Associação, com a participação de mais de 221 inscritos, entre eles, guardas municipais e amadores.

Com um percurso total de 10 km, a corrida começou às 6h, após o Hino Nacional, tocado pela Banda de Música da GMB. A largada e chegada foram em frente da sede do comando da GMB, no bairro de Fátima.



Joel Monteiro, inspetor Geral da GMB, parabenizou o evento e destacou a importância de apoiar eventos desta natureza, por estimularem a prática da atividade física, no sentido de superação de desafios, da competitividade pacífica, socialização e o estilo de vida saudável. “A Agembe e os participantes estão de parabéns. A Prefeitura de Belém e a GMB deram total apoio para a realização da corrida”.



Segundo o presidente da entidade, Wagner Moura, a iniciativa da corrida buscou comemorar os 30 anos da Agembe e, especialmente, incentivar a prática esportiva bem como a integração da Guarda Municipal de Belém com a comunidade. “A corrida foi um sucesso e passará a ser um evento do nosso calendário. O esporte tem essa capacidade de promover qualidade de vida e lazer”.



Premiação – Os primeiros colocados de cada categoria receberam troféus e uma quantia em dinheiro e todos os participantes ganharam medalhas. No masculino geral, os três primeiros colocados foram José Maria Arruda de Almeida, com o tempo 32′ 19″; seguido de Aílson José Dias Diego Rafael Barbosa, com 33’32”; e Josiel Veloso, representante da Marinha do Brasil, 34’27’’.



Na prova feminina geral, as três primeiras colocações ficaram com Cármen Jacira Sarmento, com o tempo de 38′?16″’; Silvana Maria Lacerda, com 39’48”; e Rosimeire Moura Brito, com 40’34’’.

Atletas GMB – Na categoria Guarda Municipal, os três primeiros colocados masculinos foram os agentes municipais Samuel Cristino Cordeiro, com o tempo 39′ 03″; Erisvaldo Evangelista, em segundo lugar com 39’37; e Fernando Algusto Rodrigues, com 40’11”.



Categoria guarda feminina, a primeira colocação ficou com a GM Neucilene do Socorro Paixão, com o tempo 58’38”; Aline Miranda Silva, 1h, 01′ 31″; e a GM Iraneide do Socorro Santos de Lima, com 1h, 05′ 36″.



A 1°edição da Corrida teve apoio da Prefeitura Municipal de Belém (PMB), Guarda Municipal de Belém (GMB), Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer (Sejel), Secretária Municipal de Administração (Semad), Serviço Social da Indústria (Sesi) e ChipBelem.

Texto: Thais Veiga

Fonte: Agência Belém/Foto: João Gomes