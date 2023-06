1° Encontro de Saxofonistas do Pará contará com a presença de músicos convidados a capital paraense

O I Encontro de Saxofonistas do Pará, acontecerá neste próximo sábado (17), no Instituto Estadual Carlos Gomes (ICGE). O evento irá homenagear os 20 anos de docência do professor Dilson Florêncio, onde haverá uma programação pedagógica e cultural, com mesas redonda, masterclass e recitais gratuitos, reunindo alunos e ex-alunos, professores e músicos convidados.

A programação vai contar com palestras, recitais e mesas redonda ao longo dos três dias de evento, com a participação dos saxofonistas e professores Carlos Gontijo (DF), Bernardo Fabris (MG), Lívio Almeida (DF) e Dilson Florêncio (PB).

No evento também haverá momentos voltados ao ensino do saxofone, também haverá recitais especiais com os grupos Quarteto de Saxofones, Quinteto de Saxofones Saxçai, Quarteto de Saxofone do Curso Básico do IECG, Quarteto de Saxofone dos Alunos da EMUFPA, Quarteto de Saxofone do Curso Técnico do IECG, Coral de Saxofones da EMUFPA e Ensemble de Saxofones do 1º Encsaxpara.

Interessados em participar podem se inscrever para as mesas redonda, palestras e masterclass do I Encontro de Saxofonistas do Pará, de forma gratuita via formulário online.

Confira a Programação:

17/06/2023 (Sábado) – Sala Ettore Bosio

13h às 14h – Credenciamento

14h às 14h30 – Abertura Oficial

14h30 às 16h30 – Mesa Redonda “O impacto dos 20 anos de docência do Prof. Dilson Florêncio no ensino do saxofone na Região Norte do Brasil

16h30 às 18h – Concerto de Abertura com Carlos Gontijo, Danilo Couto, Quarteto de Saxofones e Quinteto de Saxofones Saxçai

18/06/2023 (Domingo) – Sala Ettore Bosio

09h às 10h – Palestra “Manutenção preventiva e pequenos reparos no saxofone” com Natanael Santos – Luthier Yamaha

10h às 11h30 – Masterclass com o saxofonista Carlos Gontijo (Coordenador do III Esax Brasília 2023, Artista Selmer Paris e Vandoren Paris)

11h30 às 13h – Masterclass com o saxofonista Elias Coutinho (Saxofonista AJB, Yamaha, Barkley, Jazzlab, Gonzalez e Dpow Freedom)

19/06/2023 (Segunda-feira) – Sala Ettore Bosio

09h às 10h30 – Masterclass com o homenageado Prof. Dilson Florêncio e os grupos Quarteto de Saxofone do Curso Básico do IECG, Quarteto de Saxofone de Alunos da EMUFPA e Quarteto de Saxofone do Curso Técnico do IECG

10h30 às 12h – Workshop com o saxofonista Bernardo Fabris (UFOP)



15h às 16h30 – Sala de Câmara do IECG – Workshop com o saxofonista Livio Almeida (Artista Selmer Paris e Vandoren Paris)

18h às 18h45 – Concerto de Encerramento com os músicos Dilson Florencio, Quarteto IECG de Saxofone, Coral de Saxofones da EMUFPA e Ensemble de Saxofones do 1º Encsaxpara

18h45 às 20h30 – Show de saxofone com Bernardo Fabris, Lívio Almeida, Quinteto de Saxofone Saxçai, Marcos Puff, Harley Bichara e Thiago Levy.

