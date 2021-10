1° Semana Municipal de Proteção Animal acontece no Parque Shopping neste sábado

O primeiro evento referente a I semana de Proteção Animal, será promovido neste sábado (2) pela secretaria municipal de saúde (Sesma), a semana da proteção animal vai ser comemorada anualmente, na primeira semana de outubro em Belém.

O evento que acontece as 10h e segue até as 21h vai ser realizado na praça do primeiro piso do Parque Shopping com atividades, palestras educativas e de conscientização a demonstração de canis com animais adestrados, a programação é gratuita.

A ação vai ser organizada pelo centro de controle de Zoonoses (CCZ) e Hospital Municipal Veterinário Dr. Vahia, e conta com a parceria da Guarda Municipal de Belém, Parque Shopping, Universidade da Amazônia (Unama) e Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra). A semana municipal de proteção animal foi instituída pelo prefeito Edmilson Rodrigues, ao sancionar a Lei n° 9.688, de 28 de julho de 2021.

Quem for acompanhar o evento, vai poder saber mais sobre os serviços oferecidos pela Prefeitura de Belém, sobre os cuidados da saúde e proteção animal, palestras abordando a posse responsável e o bem estar animal. Terá também uma apresentação do canil particular de obediência e comportamento canino e a presença do canil da Guarda Municipal de Belém, com apresentação de demonstração de apreensão de drogas e armas.

Foto: Reprodução/EBC