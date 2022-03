10 ideias de negócio para ganhar dinheiro em casa

Ter uma empresa é o sonho de muitas pessoas. Trabalhar de casa, também. Para unir estes dois desejos, há a opção de criar negócios home based, ou seja, aqueles sediados no próprio lar. Mas atenção: empreender dentro de casa não deve significar ter menos comprometimento. “Há critérios de planejamento que se aplicam a qualquer tipo de empreendimento. É preciso saber muito bem o que está fazendo, conhecer o público-alvo e a concorrência, controlar os custos e conhecer a questão tributária”, alerta Ricardo Robson Gomes, analista do Sebrae-DF.

Outros cuidados importantes para quem pensa em empreender em casa incluem saber separar as atividades pessoais e profissionais, ter um espaço adequado de trabalho, estabelecer rotina, gerenciar bem o tempo e ter metas e prazos. “Também é fundamental conversar muito com pessoas que estão na mesma situação e trocar experiências, porque trabalhar de casa pode ser muito solitário”, diz Gomes. “Uma dica para ver gente e interagir é usar espaços colaborativos ou de coworking de vez em quando, ou trabalhar em uma cafeteria, por exemplo.”

Tipos de negócio home based



Antes de começar a empreender em casa, lembre-se que, obviamente, nem todo tipo de empresa pode funcionar em ambiente doméstico. “Determinadas atividades são muito complexas para desenvolver na residência, em especial as que atraem público. Esse tipo de movimento acaba impactando o espaço onde se mora, além de desrespeitar regras dos prédios e condomínios”, explica o analista do Sebrae-DF.

Por isso, comece pensando sobre tipos de empreendimentos que tenham pouco impacto físico dentro de seu lar e que não tenham a necessidade de que pessoas frequentem o local. “O ideal é que a sua empresa entregue o serviço ou o produto ao cliente”, diz Gomes.

Leve em conta também o espaço físico disponível em sua casa. Por exemplo: pode ser que você queira abrir uma loja virtual, o que é totalmente possível de ser home based. Porém, toda loja precisa de estoque, então analise se você terá condições de armazenar ali o tipo de produto que deseja comercializar.

“Por conta da pandemia, o segmento de alimentação delivery, com uso de aplicativos de entrega, foi a escolha de muitos que abriram empresas em casa. Desde aqueles que fazem marmitas até os que se dedicam a nichos específicos, são negócios que costumam ter público cativo e é possível viabilizar a operação dentro de casa”, diz o analista.

10 ideias de negócio para abrir em casa



1. Empresa de marmitas

Elas são simples, práticas, acessíveis e têm baixa barreira de entrada. Geralmente são compostas por itens clássicos como arroz, feijão, farofa, uma proteína e salada. “Apesar da grande concorrência, as pessoas sempre querem provar coisas novas, então cabe ao empreendedor agregar seu valor e diferencial”, diz o analista Gomes. Ele lembra que empreendedores podem buscar ajuda do Sebrae na hora de planejar o negócio.

2. Empresa de refeições congeladas

Com estilo mais fitness, as refeições caseiras congeladas estão em alta e focam em um público que tem rotina atribulada, mas preza pela saúde e qualidade de vida. Vale também apostar em nichos, como as pessoas que têm restrições alimentares, ou seja, aquelas que não podem consumir glúten, açúcar e lactose, por exemplo. Trabalhar apenas com produtos orgânicos e veganos é outra oportunidade de segmentação do negócio.

3. Empresa de kits para festa

Bolos decorados, tortas, docinhos, salgadinhos e lanchinhos: aquele combo clássico que tem em toda festinha pode ser uma boa opção para empreender em casa. Você pode utilizar aplicativos de delivery, entregar por conta própria ou permitir que a pessoa retire o pedido no local. Além disso, os bolos simples, como os “de avó”, daqueles para tomar com café, também têm feito sucesso.

4. Empresa de pães e massas artesanais

A fermentação natural está com tudo e atrai o público que aprecia pães artesanais. Massas frescas e recheadas, feitas em casa, também encantam as pessoas. “São produtos com valor agregado e que envolvem um consumo afetivo”, diz o consultor do Sebrae.

5. Empresa de churrasquinho e lanches

Quem mora em uma rua bem movimentada pode apostar no segmento de refeições rápidas no início da noite. “Isso atrai o público que está saindo do trabalho ou indo para a faculdade, por exemplo”, diz Gomes. “Se a pessoa tem um espaço na frente de casa, como uma garagem, pode usar para vender espetinhos de churrasco e lanches para quem passa por ali”, ensina.

6. Loja online

Com a pandemia, as vendas online ganharam impulso. As tecnologias disponíveis atualmente permitem que você comercialize praticamente o que quiser na internet, seja por meio de redes sociais, marketplaces ou sua própria loja virtual. E tudo operacionalizado a partir da sua casa.

7. Empresa de prestação de serviço online

Se você tem formação que te permite prestar serviços online – como contabilidade, design, comunicação, marketing, psicologia, entre outros –, pode abrir sua empresa voltada a este nicho de atuação. Com ferramentas cada vez mais populares de reuniões por vídeo, por exemplo, você pode atender os clientes de onde estiver e entregar os trabalhos e serviços via internet.

8. Empresa de aulas online

Professores podem dar aulas online para diferentes públicos, desde idiomas até sessões de reforço escolar. Há a possibilidade de criar grupos de alunos ou lecionar de maneira individualizada. Você também pode escolher entre vender aulas ao vivo ou gravadas.

9. Empresa de prestação de serviço in loco, no cliente

Muitas empresas são sediadas na casa do empreendedor, mas fornecem serviços in loco, ou seja, onde o cliente precisar. É o caso de empresas de catering, coffee breaks e limpeza, por exemplo. Normalmente, o empreendedor faz o gerenciamento da empresa e contrata mão de obra para prestar o serviço em outro local.

10. Microfranquias

Sabia que é possível ter uma microfranquia dentro da sua própria casa? As microfranquias são como as franquias comuns – a diferença é que elas têm um custo mais baixo: o investimento inicial total é de, no máximo, R$ 105 mil.

“Elas estão dentro da mesma lei das franquias tradicionais. A franqueadora precisa entregar a circular de oferta (COF) e tem uma série de deveres das duas partes envolvidas”, diz Adriana Auriemo, diretora de Microfranquias e Novos Formatos da Associação Brasileira de Franchising (ABF). “Pode ser uma boa porta de entrada para um empreendedorismo com treinamento, para quem não quer ou não pode investir muito”.

Nem todas as microfranquias são home based, mas há uma série delas cujos modelos de negócio se baseiam na casa do franqueado. “As microfranquias home based já eram bem procuradas e, com a pandemia, essa procura aumentou. Além de o investimento inicial ser mais baixo, quando se trabalha de casa os custos diminuem, porque não há aluguel de espaço, reforma e os custos de operação que um ponto físico carrega”, explica Auriemo.

Entre os segmentos mais comuns de microfranquias home based estão as empresas de marketing digital, consultorias, assessorias, serviços de limpeza, cuidados com idosos, seguro, contabilidade, auditoria, entre outras.

“Trabalhar de casa não significa trabalhar menos. Alguns trabalham até mais. O importante, antes de escolher sua microfranquia, é entender a rotina dos franqueados, conversar com quem já está na rede e entender o que te espera nessa nova rotina. Por outro lado, ao se tornar franqueado, você começa o negócio com uma marca já testada e consolidada, com todo o suporte necessário”, finaliza a diretora da ABF.

Por MARIA CLARA VIEIRA / revistapegn